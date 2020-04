Forte scossa di terremoto in zona altamente sismica poco fa: tremano oltre 800.000 persone. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato nelle Filippine

Nella giornata di ieri, lunedì 6 aprile 2020, alle ore 20:58, si è verificata una lieve scossa di magnitudo 2.2 nelle Marche , esattamente ad Ussita , in provincia di Macerata, con ipocentro a 7 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 45 chilometri a nord di La Spezia, a 57 chilometri a nord-ovest di Carrara, a 60 chilometri ad est di Genova e a 62 chilometri a sud-ovest di Piacenza.

Terremoto, ieri scossa in provincia di Parma

Nella giornata di ieri, lunedì 6 aprile 2020, alle ore 20:53, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.2 in Emilia-Romagna, esattamente a Compiano, in provincia di Parma, con ipocentro a 7 chilometri di profondità. Il terremoto in questione è stato localizzato a 45 chilometri a nord di La Spezia, a 57 chilometri a nord-ovest di Carrara, a 60 chilometri ad est di Genova e a 62 chilometri a sud-ovest di Parma.