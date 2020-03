Forte scossa di terremoto poco fa in zona altamente sismica: paura tra la popolazione, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato nelle Filippine

Terremoto, forte scossa nelle Filippine

Nella giornata di oggi, martedì 3 marzo 2020, esattamente alle 22:55 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 a Mindanao, nelle Filippine, con ipocentro a 40 chilometri di profondità.

Terremoto, forte scossa nelle Filippine: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, dunque, alle ore 22:55 (ora locale), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 nelle Filippine, con ipocentro a 40 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 47 chilometri a nord-ovest di Tigpalay (Filippine, 5.500 abitanti), a 90 chilometri a nord di Zamboanga (Filippine, 458.000 abitanti) e a 277 chilometri ad ovest di Bubta (Filippine, 1.274.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Piacenza

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 3 marzo 2020. In tal senso, alle ore 17:42, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Emilia-Romagna, esattamente ad Ottone, in provincia di Piacenza, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 41 chilometri ad est di Genova, a 57 chilometri a sud-ovest di Piacenza, a 64 chilometri a nord-ovest di La Spezia e a 71 chilometri a sud-est di Alessandria.