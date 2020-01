Forte scossa di terremoto in zona altamente sismica poco fa: tremano numerose città, zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato nelle Filippine

Terremoto, forte scossa nelle Filippine Quando si fa riferimento alle zone più sismiche del mondo, non può fare a meno di citare le Filippine. In tal senso, nella giornata di oggi, domenica 5 gennaio 2020, esattamente alle ore 19:03 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 a Samar, nelle Filippine, con ipocentro a 23 chilometri di profondità. Terremoto, Forte scossa nelle Filippine: le città più vicine al sisma Dunque, nella giornata di oggi, domenica 5 gennaio 2020, esattamente alle 10:02 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 nell Filippine, con ipocentro a 23 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 9 chilometri a nord-est di Malaga (Filippine, 2.200 abitanti), a 121 chilometri a sud-est di Legaspi (Filippine, 180.000 abitanti) e a 454 chilometri a sud-est di Manila (Filippine, 10.445.000 abitati). Terremoto, ieri scossa in provincia di Macerata Passiamo analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 5 gennaio 2020. In tal senso, allo stato attuale non si sono verificate scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0. Ieri sera, invece, alle ore 23:04, l’INGV ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.1 a Caldarola, in provincia di Macerata, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 44 chilometri ad est di Foligno, a 61 chilometri a sud-ovest di Ancona, a 66 chilometri a nord-est di Teramo.

Terremoto, ieri scossa in provincia di Potenza Nella giornata di ieri, sabato 4 gennaio 2010, alle ore 15:52, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Basilicata, esattamente a Tramutola, in provincia di Potenza, con ipocentro ad 9 chilometri di profondità. In questo caso il sisma è stato localizzato a 35 chilometri a sud di Potenza, a 75 chilometri ad est di Battipaglia, a 78 chilometri a sud-ovest di Matera e a 85 chilometri a sud-ovest di Altamura.

Terremoto, scossa in provincia di Sondrio Ieri pomeriggio, sabato 4 gennaio 2020, alle ore 15:24, ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Lombardia, esattamente a Campodolcino, in provincia di Sondrio, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il sissma in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 67 chilometri a nord di Como, a 75 chilometri a nord-est di Varese, a 82 chilometri a nord-ovest di Bergamo e a 90 chilometri a nord di Monza.