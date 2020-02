Forte scossa di terremoto poco fa in zona altamente sismica: paura tra la popolazione, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato al largo del Cile

Nella giornata di oggi, giovedì 12 febbraio 2020, alle ore 01:34 e alle ore 15:54, si è verificato un doppio sisma di magnitudo 2.2 nella Costa Ionica Crotonese , con ipocentro rispettivamente a 18 e 11 chilometri di profondità. L’ultimo evento sismico in ordine di tempo è stato localizzato dall’INGV a 38 chilometri a nord di Crotone, a 78 chilometri a nord-est di Catanzaro, a 85 chilometri ad est di Cosenza e a 92 chilometri a nord-est di Lamezia Terme.

Quando si fa riferimento alle zone più sismiche del mondo, non si può fare a meno di citare il Cile. In tal senso, nella giornata di oggi, giovedì 13 febbraio 2020, esattamente alle 08:35 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 al largo di Coquimbo, città portuale cilena, con ipocentro a 40 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato nettamente avvertito dalla popolazione.

Terremoto, scossa in provincia di Crotone

Nella giornata di oggi, giovedì 13 febbraio 2020, alle ore 15:25, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in Calabria, esattamente a Cirò Marina, in provincia di Crotone, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione – nettamente avvertito dalla popolazione locale – è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 34 chilometri a nord di Crotone, a 71 chilometri a nord-est di Catanzaro, a 77 chilometri ad est di Cosenza e a 84 chilometri a nord-est di Lamezia Terme.