Forte terremoto poco fa: torna la paura per migliaia di persone. Le città colpite e i dati ufficiali del sisma registrato nelle Filippine

Terremoto, forte nelle Filippine

Dopo la violenta scossa registrata martedì scorso di magnitudo 6.5 nelle Filippine, la terra non ha mai smesso di tremare e in queste ore si è verificata una nuova forte scossa. Alle ore 16:50 (ora italiana), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), infatti, ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 a Luzon, nelle Filippine, con ipocentro a 30 chilometri di profondità.

Terremoto nelle Filippine: le città più vicine al sisma

Alle 16:50 (ora italiana) di oggi, dunque, l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo4.9 a Luzon, nelle Filippine. Il sisma è stato localizzato a 37 chilometri a sud-ovest di Sabang (Filippine. 5.200 abitanti) e a 112 chilometri ad ovest di Manila (Filippine, 10.445.000 abitanti).

Terremoto, scossa registrata in Umbria

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 4 novembre 2019. In tal senso, alle ore 17:07 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 2.5 in Umbria, esattamente a Preci, in provincia di Perugia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 26 chilometri ad est di Foligno, a 44 chilometri a nord-est di Terni, a 56 chilometri ad est di Perugia e a 62 chilometri ad ovest di Teramo.