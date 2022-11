Terremoto oggi, venerdì 4 novembre 2022: scossa M 2.9 in provincia di Caltanissetta | Dati INGV

Scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Emilia-Romagna, trema la terra nel piacentino: tutti i dettagli sul sisma

Trema la terra in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 19.16 di oggi, venerdì 4 novembre 2022, un forte terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro a Resuttano, in provincia di Caltanissetta, ipocentro localizzato a 38 chilometri di profondità. Il sisma è stato fortemente avvertito nelle zone della scossa ed ha avuto luogo a 9 km da Castellana Sicula (9 km dall’epicentro), Blufi (10 km), Polizzi Generosa (10 km), Bompietro (11 km), Alimena (13 km) e Caltavuturo (13 km). Fortunatamente nessuna vittima né feriti o danni a strutture e cose.

Le altre scosse del giorno

Alle ore 8.53 di oggi, 4-11-2022, l’INGV ha rilevato anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 a Pianello Val Tidone, in provincia di Piacenza, ipocentro a 10 chilometri di profondità, evento sismico avvenuto a 29 km da Piacenza, 32 km da Pavia e 56 km da Cremona. Più tardi, allre 12.10, sisma di magnitudo 2.2 a Sestola (nel modenese) con ipocentro profondo 19 chilometri, evento sismico avvenuto a 33 km da Pistoia e 45 km da Lucca. Alle ore 12.42 scossa di magnitudo 2.2 a Castel Rozzone, in provincia di Bergamo, ipocentro a 29 chilometri di profondità, terremoto avvenuto a 15 km da Bergamo e 27 km da Monza.

La scossa più intensa di ieri

Il terremoto più intenso rilevato nel nostro Paese nella giornata di ieri, giovedì 3 novembre 2022, è quello di magnitudo 2.1 a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, ipocentro a 13 chilometri di profondità, evento sismico avvenuto a 39 km da Foligno e 52 km da Teramo.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, venerdì 4 novembre 2022, l’INGV ha rilevato forti scosse di terremoto all’estero: M 5.8 a El Salvador alle 5:26, ipocentro a 20 km, e alle 11:02 forte terremoto in Messico (Golfo di California), ipocentro a 10 km. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.