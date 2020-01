Forte terremoto profondo poco fa: torna la paura tra la popolazione, migliaia di segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Colombia

Terremoto, forte scossa in Colombia

Nella giornata di oggi, sabato 4 gennaio 2020, alle ore 08:52 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 nella Colombia del nord, Paese che in passato è stato colpito da sismi devastanti. Il terremoto è stato localizzato con ipocentro a 157 chilometri di profondità.

Terremoto, forte scossa in Colombia: le città più vicine al sisma

Dunque, nella giornata di oggi, sabato 4 gennaio 2020, esattamente alle 08:53 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Nuova Zelanda, con ipocentro a 328 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 15 chilometri a nord-est di Aratoca (Colombia, 2.220 persone), a 35 chilometri a sud di Bucaramanga (Colombia, 572.000 abitanti) e a 273 chilometri a nord-est di Bogotà (Colombia, 7.103.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Potenza

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 4 gennaio 2020. In tal senso, alle ore 15:52, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a Tramutola, in provincia di Potenza, con ipocentro ad 9 chilometri di profondità. Il terremoto in questo caso è stato localizzato dall’INGV a 35 chilometri a sud di Potenza, a 75 chilometri ad est di Battipaglia, a 78 chilometri a sud-ovest di Matera e a 85 chilometri a sud-ovest di Altamura.