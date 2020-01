Forte terremoto profondo di magnitudo 5.2 nelle Filippine: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte scossa nelle Filippine

Quando si fa riferimento alle zone più sismiche del mondo, non si possono non citare le Filippine. In tal senso, nella giornata di oggi, lunedì 6 gennaio 202o, esattamente alle ore 15:25 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 a Mindanao, nelle Filippine, con ipocentro a 60 chilometri di profondità.

Terremoto, forte scossa nelle Filippine: le città più vicine al sisma

Dunque, nella giornata di oggi, lunedì 6 gennaio 2020, esattamente alle 15:25 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 nelle Filippine, con ipocentro a 60 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 43 chilometri a sud di Bukid (Filippine, 2.300 abitanti), a 161 chilometri a sud-est di Koronadal (Filippine, 126.000 abitanti) e a 209 chilometri a sud di Davao (Filippine, 1.213.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Alessandria

Passiamo ad analizzare la situazione relativa ai terremoti registrati quest’oggi in Italia. In tal senso, alle ore 09:28, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.1 a Castelletto Monteferrato, in provincia di Alessandria, con ipocentro a 44 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 6 chilometri a nord-ovest di Alessandria, a 30 chilometri ad est di Asti, a 46 chilometri a sud-ovest di Vigevano e a 52 chilometri ad ovest di Pavia.