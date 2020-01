Forte terremoto profondo in Cile: sisma avvertito nettamente dalla popolazione. Zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte scossa in Cile

Nella giornata di oggi, domenica 12 gennaio 2020, esattamente alle ore 08:20 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 nella regione di Tarapaca, in Cile, con ipocentro a 57 chilometri di profondità. Nonostante la profondità dell’epicentro, il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale.

Terremoto, forte scossa in Cile: le città più vicine al sisma

Dunque, nella giornata di oggi, alle ore 08:20 (ora locale), la terra ha tremato nuovamente in Cile, con l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) che ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ed ipocentro a 57 chilometri di profondità a Mindanao. In questo caso il terremoto è stato localizzato a 64 chilometri a sud-ovest di Iquique (Cile, 228.000 abitanti) e a 518 chilometri a sud-ovest di La Paz (Bolivia, 813.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Reggio-Emilia

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, domenica 12 gennaio 2019. In tal senso, esattamente alle ore 07:48, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Emilia-Romagna, esattamente a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, con ipocentro a 26 chilometri di profondità. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha localizzato l’evento sismico in questione a 28 chilometri a nord-ovest di Carpi, a 32 chilometri a nord di Reggio Emilia, a 33 chilometri a nord-est di Parma e a 42 chilometri a nord-ovest di Modena.