Forte terremoto profondo in Cile: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte scossa in Cile

Terremoto, forte scossa in Cile: le città più vicine al sisma

Dunque, nella giornata di oggi, alle ore 13:52, l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella regione di Tarapaca, in Cile, con ipocentro a 60 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 62 chilometri a nord di Iquique (Cile, 228.000 abitanti) e a 405 chilometri a sud-ovest di La Paz (Bolivia, 813.000 abitanti).

Terremoto, doppia scossa nel distretto Costa Siciliana nord orientale

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 9 gennaio 2019. In tal senso, alle ore 11:59 e alle ore 12:00, si è verificata una doppia scossa di terremoto di magnitudo 2.6 e 2.2 nel distretto Costa Siciliana nord orientale (Messina), con ipocentro a 118 e 111 chilometri di profondità. L’evento sismico di maggiore intensità è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 33 chilometri a nord-ovest di Messina, a 44 chilometri a nord-ovest di Reggio Calabria, a 80 chilometri a nord di Acireale e a 93 chilometri a nord di Catania.