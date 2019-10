Forte terremoto profondo poco fa: la terra trema per decine di chilometri. Le città colpite e i dati ufficiali del sisma registrato in Cile

Passiamo ora a trattare la situazione sismica relativa all’Italia e in tal senso, quest’oggi, alle ore 13:00, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel distretto Mar Ionio Meridionale , con ipocentro a 36 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 94 chilometri a sud-est di Reggio Calabria.

Nella giornata di oggi, martedì 8 ottobre 2019, alle 18:02 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 nella regione di Tarapaca , in Cile , con ipocentro a 134 chilometri di profondità.

Terremoto, stamattina lieve scossa in provincia di Catanzaro

Questa mattina, alle ore 11:53, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria, esattamente a Caraffa di Catanzaro, in provincia di Catanzaro, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 10 chilometri ad ovest di Catanzaro, a 16 chilometri a sud-est di Lamezia-Terme, a 48 chilometri a sud-est di Cosenza e a 60 chilometri ad ovest di Crotone.