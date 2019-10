Il boato e poi l’improvviso crollo dell’albergo: ci sono morti e decine di feriti – VIDEO di quanto è accaduto negli Stati Uniti

Previsioni meteo New Orleans (USA) – Domenica 13 ottobre 2019

Crolla albergo in costruzione a New Orleans

Nelle scorse ore si è verificata una terribile tragedia a New Orleans, dove – come riportato da “Rainews.it” – un albergo in costruzione è improvvisamente crollato. La struttura dell’Hard Rock Hotel, costituita da 11 piani, è collassata, provocando il panico nel centro della città.

Crolla albergo in costruzione a New Orleans: 2 morti e 20 feriti

Dunque, l’Hard Rock Hotel è crollato improvvisamente nelle scorse ore a New Orleans, gettando nel panico la città. Stando a quanto riportato da “Cbsnews.com”, in seguito al crollo due persone hanno perso la vita, mentre altre 20 sono rimaste ferite. La parte della struttura che è rimasta in piedi risulta ancora molto instabile e non si esclude che possano esserci ulteriori crolli. Nelle pagine successive potrete vedere un video che ritrae il collasso dell’edificio, con una nuvola di polvere che si innalza in cielo.