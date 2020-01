Intensa scossa di terremoto in zona altamente sismica poco fa: tremano oltre 10 milioni di persone. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato nelle Filippine

Terremoto, intensa scossa nelle Filippine

Nella giornata di oggi, lunedì 13 gennaio 2020, esattamente alle ore 23:39 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una intensa scossa di terremoto di magnitudo 4.0 nella provincia di Mindoro, nelle Filippine, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione.

Terremoto, intensa scossa nelle Filippine: le città più vicine al sisma

L'evento sismico in questo caso è stato localizzato a 4 chilometri a nord di Matingain (Filippine, 4.200 abitanti), a 42 chilometri a sud-ovest di Calamba (Filippine, 317.000) e a 73 chilometri a sud di Manila (Filippine, 10.445.000 abitanti).

Terremoto, scossa registrata ad Accumuli

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, lunedì 13 gennaio 2020. In tal senso, alle ore 10:35, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nel Lazio, esattamente ad Accumuli, in provincia di Rieti, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 37 chilometri ad ovest di Teramo, a 43 chilometri a nord de L’Aquila, a 52 chilometri a sud-est di Foligno e a 53 chilometri ad est di Terni.