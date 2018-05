Kilaulea, allerta rossa: il vulcano continua ad eruttare. A breve rischio esplosione?

Kilaulea, allerta rossa: il vulcano continua ad eruttare. A breve rischio esplosione? – Nelle isole Hawaii l’attività vulcanica continua ad intensificarsi, non c’è sosta da quando la prima forte eruzione con violenta scossa di terremoto ha fatto tremare la terra in questa zona e causato moltissime evacuazioni. La situazione anzi sembra peggiorare giorno dopo giorno tanto che da martedì dal vulcano Kilaulea, fuoriesce continuamente un’enorme nube di cenere che raggiunge i 3500 m di altezza e ha portato le autorità ad emettere un’allerta rossa per gli effetti negativi che può avere sulla popolazione, soprattutto per la tossicità presente nelle ceneri che fuoriescono dalla bocca del vulcano. Cosa bisogna attendersi dunque? Secondo gli scienziati il flusso di lava potrebbe continuare la sua attività nel corso dei prossimi giorni aggravando ulteriormente le condizioni ambientali e anche delle strade, alcune totalmente distrutte. […]