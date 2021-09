L’eruzione nelle Canarie preoccupa l’Italia: allarme nubi tossiche sul nostro Paese. Le zone a rischio

L’eruzione nelle Canarie preoccupa l’Italia: due Regioni a rischio

L’eruzione vulcanica all’isola di La Palma, nelle Canarie, iniziata ormai dieci giorni fa, preoccupa anche l’Italia: la nube di polveri e gas, infatti, si sta spostando e sta in queste ore attraversando il Mediterraneo ad alta quota, portando con se sostanzie potenzialmente tossiche come il biossido di zolfo. A rischio, come riporta Sky Tg 24, sono soprattutto Sardegna e Sicilia, dove transiterà la nube a maggiore concentrazione; altre Regioni del centrosud, invece, saranno solo sfiorate. Leggi anche Etna di nuovo in eruzione, nube di cenere alta 9 chilometri

Le dichiarazioni dell’esperto

Proprio in queste ore, come si evince dalle carte pubblicate da Copernicus, il programma di osservazione della terra dell’Unione europea che monitora il nostro pianeta e il suo ambiente, la nube sorvolerà la Sardegna e raggiungerà la Sicilia, prima di allontanarsi. Come spiegato all’Ansa da Alessandro Serci dell’Arpa Sardegna, “la situazione attualmente è sotto controllo, entro i 3 microgrammi per metro cubo di biossido di zolfo. Non ha piovuto e non ci sono state ricadute”. Leggi anche Forte scossa di terremoto M 5.0 colpisce una zona sismica: trema intensamente la terra in Congo. Molte le scosse dopo l’eruzione del vulcano

La lava ha raggiunto l’oceano

L’eruzione, intanto, non si ferma: nelle scorse ore la lava, come annunciato dall’Istituto vulcanologico delle Canarie, ha raggiunto l’oceano. Il timore degli scienziati, come riporta Today.it, è che il contatto della lava con l’acqua del mare possa provocare esplosioni, ondate di acqua bollente o nubi tossiche: finora, comunque, è stato generato solo fumo nero. La situazione rimane costantemente sotto osservazione. Leggi anche Meteora appare sopra un vulcano e illumina il cielo: spettacolo sul Monte Merapi, ecco cosa è successo in Indonesia

