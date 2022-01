Marsili, il vulcano sottomarino più grande d’Europa: quanto è davvero pericoloso e cosa succederebbe in caso di eruzione?

Marsili, in Italia il vulcano sottomarino più grande d’Europa

Dopo l’eruzione del vulcano a Tonga, è tornata alta l’attenzione nei confronti dei vulcani sottomarini. In Italia ce ne sono diversi, ma uno viene monitorato con particolare interesse: il Marsili. Stiamo parlando di un vulcano che si trova sotto il Mar Tirreno, nell’asse tra Palermo e Napoli, scoperto non troppo tempo fa: si è saputo della sua esistenza solo nell’arco di tempo tra le due guerre mondiali.

Poche informazioni sui vulcani sottomarini

Al momento, come spiega il Presidente dell’Ingv Carlo Doglioni, non ci sono informazioni dirette e diffuse riguardo i vulcani attivi sottomarini, soprattutto se non emergono dal livello del mare: è per questo motivo, in assenza di un sistema di monitoraggio, che non abbiamo modo di comprendere l’attività del Marsili. Il Marsili, come riporta Virgilio.it, è un vulcano di notevoli dimensioni, ma non sappiamo il suo livello di esplosività.

L’Ingv effettua un monitoraggio costante

L’Italia, come ben sappiamo, è ricca di vulcani: ne abbiamo alcuni potenzialmente pericolosissimi, come quello dei Campi Flegrei e il Vesuvio, ma anche Ischia, Stromboli e Vulcano. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia monitora costantemente tutti i vulcani. Per quanto riguarda quelli sottomarini il compito è chiaramente più difficile: l’attenzione nei confronti del Marsili è molto alta, trattandosi del più grande vulcano sottomarino d’Europa e dell’area del Mediterraneo.

CONTINUA A LEGGERE