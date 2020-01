Pakistan, crolla edificio in costruzione: ci sono morti e feriti

Nelle scorse ore si è verificata una terribile tragedia in Pakistan dove – come riportato da “Thenews.com.pk” – un edificio di nuova costruzione è crollato all’improvviso, con 6 persone che sono rimaste intrappolate tra le macerie: secondo quanto riferito dalla polizia, 4 di loro sono state ritrovate morte (tra le quali 2 bambini), mentre altre 2 sono state state estratte vive dalle macerie, riportando alcune ferite.

Pakistan, crolla edificio in costruzione: sono stati identificati i morti

Dunque, nelle scorse ore un edificio di nuova costruzione è crollato improvvisamente in Pakistan, provocando la morte di 4 persone, oltre al ferimento di altre 2. Stando a quanto riportato da “Thenews.com.pk”, le vittime del crollo sono state identificate: si tratta di Zarak di 3 anni, Khwara di 5 anni, Shama di 30 anni e Inayatullah di 38 anni. Le due persone ferite, invece, sono Nadia di 35 anni e Jamshed Ali di 7 anni: entrambe sono state subito trasferite in ospedale in condizioni critiche.

Pakistan, crolla edificio in costruzione: utilizzato materiale di bassa qualità

Stando a quanto riportato da “Thenews.com.pk”, la polizia ha riferito che Inayatullah (una delle vittime del crollo) aveva già informato le autorità dell’amministrazione comunale di Tehsil (TMA) sul materiale di bassa qualità utilizzato nella costruzione dell’edificio. La polizia ha presentato il primo rapporto informativo ai sensi delle sezioni 322, 427, 34 del codice penale pakistano ed ha arrestato il proprietario della piazza Rahmat Ali e l’appaltatore Muhammad Afzal.