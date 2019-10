Scossa di terremoto avvertita al Centro Italia. Dati Ingv Nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nelle Marche: alle 14:49 sisma di magnitudo 2.3 con epicentro nei pressi di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, e ipocentro a 8 km di profondità. I comuni nei pressi dell’epicentro La scossa di terremoto registrata nel pomeriggio in provincia di Macerata è stata avvertita dalla popolazione residente, anche se in modo lieve in virtù della sua bassa intensità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Preci (PG), Visso, Ussita e Norcia (PG), tutti entro i 10 km di distanza. Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia A seguire, alle 15:49, una scossa di terremoto è stata registrata in mare: il sisma, di magnitudo 2.9, è stato localizzato nel distretto Tirreno Meridionale, con un ipocentro a 123 km di profondità. Non sono stati registrati altri eventi sismici di magnitudo uguale o superiore a 2.0 nella giornata di oggi in Italia.

Le scosse di terremoto registrate ieri in Italia Sono numerose, invece, le scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0 registrate oggi in Italia, cosiddette strumentali perché percettibili solo da appositi strumenti: la più intensa di magnitudo 1.9 alle ore 6:40 a Montagnareale, in provincia di Messina, con ipocentro a 17 km di profondità. Cinque, invece, le scosse di terremoto registrate nella giornata di ieri: la più intensa alle ore 20:17; il sisma, di magnitudo 2.5, è stato localizzato nei pressi di Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena, con ipocentro a 32 km di profondità.