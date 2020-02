Scossa di terremoto intensamente avvertita dalla popolazione poco fa: tremano migliaia di persone, città colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Spagna

Nella giornata di oggi, domenica 9 febbraio 2020, dunque, esattamente alle 20:45 (ora locale), si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in Spagna, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 13 chilometri a sud-ovest di Fonsagrada (Spagna, 5.000 abitanti), a 32 chilometri ad est di Lugo (Spagna, 96.700 abitanti), a 113 chilometri ad est di Santiago de Compostela (95.100 abitanti) e a 411 chilometri a nord-ovest di Madrid (Spagna, 3.256.000 abitanti).

Nella giornata di oggi, lunedì 10 febbraio 2020, esattamente alle ore 14:47, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in Spagna , con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale.

Nella giornata di ieri, domenica 9 febbraio 2020, esattamente alle ore 08:46, si è verificato un lieve sisma di magnitudo 2.1 nelle Marche , esattamente a Caldarola , in provincia di Macerata , con ipocentro a 8 chilometri di profondità. In questo caso il terremoto è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 43 chilometri ad est di Foligno, a 62 chilometri a sud-ovest di Ancona, a 65 chilometri ad est di Perugia e a 66 chilometri a nord-ovest di Teramo.

Terremoto, ieri scossa di terremoto in provincia di Crotone

Nella mattinata di ieri, domenica 9 febbraio 2020, alle ore 08:25, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.2 in Calabria, esattamente a Cirò Marina, in provincia di Crotone, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 34 chilometri a nord di Crotone, a 70 chilometri a nord-est di Catanzaro, a 74 chilometri ad est di Cosenza e a 82 chilometri a nord-est di Lamezia Terme.