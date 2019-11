Scossa di terremoto nettamente avvertita in Lombardia: i dati ufficiali emessi dall’INGV

Terremoto, scossa nettamente avvertita in Lombardia

Nella giornata di oggi, mercoledì 20 novembre 2019, esattamente alle ore 21:22, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Lombardia, esattamente a Ponte in Valtellina, in provincia di Sondrio, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 67 chilometri a nord-est di Bergamo, a 81 chilometri a nord di Brescia, a 86 chilometri a nord-est di Como e a 88 chilometri ad ovest di Trento.

Terremoto, scossa nettamente avvertita in provincia di Verona

Nella giornata di oggi, mercoledì 20 novembre 2019, esattamente alle ore 17:06, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Veneto, esattamente a Bovolone, in provincia di Verona, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 26 chilometri a sud-est di Verona, a 45 chilometri a sud-ovest di Vicenza, a 52 chilometri ad ovest di Rovigo e a 56 chilometri a nord.est di Carpi.

Terremoto, altre due scosse registrate nella provincia di Verona

Sempre nel corso della giornata di oggi, mercoledì 20 novembre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato altre due scosse di terremoto in provincia di Verona: alle 17:07 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Pietro di Morubio (Verona), con ipocentro a 17 chilometri di profondità. Alle 17:09, invece, si è verificato un nuovo sisma di magnitudo 2.0 a Bovolone, con ipocentro a 17 chilometri di profondità.