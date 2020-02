Scossa di terremoto nettamente avvertita poco fa: migliaia di segnalazioni, zone colpite e dati ufficiali INGV

Nella giornata di ieri, sabato 1 febbraio 2020, alle ore 20:07, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Calabria , esattamente a Calbi , in provincia di Catanzaro , con ipocentro a 7 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico è stato localizzato a 19 chilometri a nord di Catanzaro, a 27 chilometri ad est di Lamezia Terme, a 38 chilometri a sud-est di Cosenza e a 45 chilometri ad ovest di Crotone.

Nella serata di ieri, sabato 1 febbraio 2020, alle ore 22:00, si è verificata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Liguria , esattamente a Santo Stefano d’Aveto , in provincia di Genova , con ipocentro a 11 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 41 chilometri ad est di Genova, a 58 chilometri a sud-ovest di Piacenza, a 62 chilometri a nord-ovest di La Spezia e a 71 chilometri a sud di Pavia.

Nella giornata di oggi, domenica 2 febbraio 2020, alle 07:51 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Calabria , esattamente ad Albi , in provincia di Catanzaro , con ipocentro a 4 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 18 chilometri a nord di Catanzaro, a 27 chilometri ad est di Lamezia Terme, a 39 chilometri a sud-est di Cosenza e a 45 chilometri ad ovest di Crotone.

Nel corso del pomeriggio di ieri, invece, alle ore 16:09, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 nel Lazio , esattamente ad Accumoli , in provincia di Rieti, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso si è verificato a 40 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 40 chilometri ad ovest di Teramo, a 48 chilometri ad est di Terni e a 52 chilometri a sud-est di Foligno.

Venerdì 31 gennaio 2020, alle ore 23:43, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Basilicata , esattamente a Potenza , con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Il sisma in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 3 chilometri a nord-ovest di Potenza, a 67 chilometri ad ovest di Altamura, a 68 chilometri a sud di Cerignola e a 68 chilometri a est di Battipaglia.

Le forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale relativa alla giornata di oggi, domenica 2 febbraio 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Per ulteriori dettagli vi ricordiamo che visitando la nostra pagina “Terremoti in Italia e nel Mondo”, potrete seguire in tempo reale l’andamento della sismicità nel territorio italiano e in quello mondiale.