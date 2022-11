Scossa di terremoto oggi, lunedì 31 ottobre 2022, in Calabria: sisma M 5.1 avvertita nel cosentino | Dati INGV

Tutte le scosse di terremoto rilevate in Italia oggi, lunedì 31 ottobre 2022, dall’INGV: trema la terra al Sud e al Centro

Trema la terra in Toscana! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 21.05 di oggi, lunedì 31 ottobre 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro a Firenzuola, in provincia di Firenze, ipocentro localizzato a 8 chilometri di profondità. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali a causa della scarsa intensità, ha avuto luogo a 30 km da Prato, 36 km da Firenze e 38 km da Pistoia.

Le scosse del giorno

Alle ore 22.42 di oggi, 31-10-2022, l’INGV ha registrato un forte sisma di magnitudo 5.1 al largo della Costa Calabra Nord Occidentale (Cosenza) con ipocentro profondo 286 chilometri; il sisma è stato fortemente avvertito nelle zone di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria ma anche nelle regioni Basilicata e Campania. Al momento non si registrano danni né vittime ma sono tante le segnalazioni dei cittadini ai Vigili del Fuoco. Sequenza sismica in mattinata e nel pomeriggio nel Mar Tirreno Meridionale, l’evento sismico più intenso è stato di magnitudo 2.8 con ipocentro a 12 chilometri di profondità. Alle ore 2.02 terremoto di magnitudo 2.0 nell’area dei Campi Flegrei, ipocentro profondo 2 chilometri.

La scossa più intensa del giorno

Il terremoto più intenso rilevato in Italia nella giornata di ieri, domenica 30 ottobre 2022, è quella di magnitudo 2.4 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 240 chilometri, evento sismico avvenuto a 65 km da Cosenza e 78 km da Lamezia Terme.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, lunedì 31 ottobre 2022, l’INGV non ha rilevato scosse di magnitudo 6.0 o superiore all’estero. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.