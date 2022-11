Scossa di terremoto registrata oggi, 1 novembre 2022: sisma M 2.2 in Abruzzo, epicentro in provincia dell’Aquila – Dati Ingv

Scossa di terremoto registrata oggi, 1 novembre 2022: sisma M 2.2 in Abruzzo, epicentro in provincia dell’Aquila

Tutti i giorni l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia registra le scosse che avvengono in Italia. Alle ore 11:10 di oggi, martedì 1 novembre 2022, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Abruzzo. Si è trattato di un evento sismico di lieve intensità. Epicentro a Magliano de’ Marsi, in provincia dell’Aquila, ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Vediamo di seguito i comuni interessati.

I comuni interessati

La scossa è stata localizzata a 5 km da Magliano de’ Marsi e Scurcola Marsicana, 6 km da Tagliacozzo, 7 km da Massa d’Albe, 9 km da Sante Marie, 11 km da Cappadocia, 12 km da Borgorose ed Avezzano, 13 km da Castellafiume, 16 km da Capistrello, 18 km da Ovindoli, Pescorocchiano e Pereto, 19 km da Carsoli e Camerata Nuova, 20 km da Canistro e Celano, 29 km a sud dell’Aquila, 45 km ad est di Tivoli.

Le altre scosse registrate oggi

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato anche altre scosse di terremoto in Italia nel corso della giornata odierna: alle ore 9:09 scossa di magnitudo 2.1 sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 31 km di profondità. Alle ore 7:20 e 5:50 di stamatrina scosse di magnitudo 2.3 e 2.1 sul mar Adriatico meridionale, ipocentro a 7 e 10 km di profondità. Alle 4:01 scossa di terremoto M 2.0 sulla costa siciliana nord orientale, ipocentro a 112 km.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, martedì 1 novembre 2022, l’INGV non ha rilevato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0 all’estero. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.