Sequenza sismica senza sosta. Cresce l’ansia tra la popolazione senese. Dati ufficiali

Abitanti che cominciano ad essere in ansia per le continue scosse che vengono avvertite chiaramente nell’area epicentrale, soprattutto quelle superiori alla magnitudo 2.5. Come sempre vi ricordiamo che all’interno della nostra pagina ‘’Terremoti in Italia e nel Mondo’’, è possibile consultare in diretta l’andamento della sismicità nel territorio italiano e in quello mondiale. […]