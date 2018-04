Terremoto al nord: doppia scossa di terremoto avvertita distintamente dalla popolazione. Dati ufficiali. La terra sta tremando continuamente

Terremoto al nord: doppia scossa di terremoto avvertita distintamente dalla popolazione. Dati ufficiali – Due scosse di terremoto ravvicinate tra loro sono state avvertite al nord, in Veneto, nelle primissime ore del mattino, una alle 05.15 e l’altra alle 05.17. La magnitudo è stata rispettivamente di 2.5 e 2.4 gradi sulla scala Richter e la profondità di 8 km per la prima scossa e di 28 per la seconda. L’epicentro è stato localizzato a 3 km da Canaro (RO) e le scosse sono state avvertite nettamente in diversi comuni prossimi alla zona epicentrale, con un boato seguito da tremori. Ovviamente nessuna conseguenza a seguito di questa doppia scossa, ma soltanto una sorpresa inaspettata per numerosi abitanti della zona. […]