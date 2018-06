Terremoto: doppia profonda scossa al sud Italia in zona pericolosa. Dati ufficiali. Epicentro in mare

Terremoto: doppia profonda scossa al sud Italia in zona pericolosa. Dati ufficiali – Scosse di terremoto che nelle ultime ore si sono concentrate lungo l’appennino centrale, nell’estremo nord-est italiano e al sud Italia. Quelle che meritano sicuramente un accenno sono le due scosse avvenute nel basso Tirreno, in mare, a largo delle isole Eolie, tra Sicilia, Campania e Calabria non avvertite dalla popolazione. La prima scossa di magnitudo 2.6 è stata segnalata alle ore 2.17 di questa notte ad una profondità di ben 266 km, l’altra invece alle 5.00 ad una profondità di 396 km e di magnitudo 2.7 sulla scala Richter. Scosse così profonde in zona sono abbastanza frequenti a causa della conformazione della crosta terrestre, zona che ricordiamo ricade attorno al famoso vulcano Marsili, movimenti simili sono abbastanza normali. […]