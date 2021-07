Terremoto in Abruzzo oggi, lunedì 19 luglio 2021: scossa registrata in provincia dell’Aquila – Dati Ingv

Terremoto in Abruzzo oggi, 19 luglio 2021, scossa in serata in provincia dell’Aquila – Dati Ingv

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato nella serata di oggi, lunedì 19 luglio 2021, alle ore 19:15 una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro localizzato nella città di Barete in provincia dell'Aquila. La scossa di lieve entità ha avuto un ipocentro localizzato a 14 km di profondità. Data la tenuità della magnitudo, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato danni a persone o strutture. Nono sono state registrate in Italia altre scosse di magnitudo superiore a 2.0 nella giornata di oggi.

I terremoti strumentali registrati oggi

L'Ingv ha registrato oggi alcune scosse di terremoto strumentali, di magnitudo inferiore a 2.0. Fra le più importanti la scossa delle ore 6:15 di M 1.8 con epicentro a San Marco la Catola, in provincia di Foggia, ipocentro a 25 km di profondità. Alle ore 1:22 scossa strumentale di magnitudo 1.4 con epicentro a Norcia, in provincia di Perugia. Alle ore 19:51 scossa M. 1.9 con epicentro a Cassaro in provincia di Siracusa e ipocentro a 13 km.

I principali terremoti di ieri

Nella giornata di ieri, domenica 18 luglio 2021, alle ore 22:48 e 18:08 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto di magnitudo 3.4 e 2.7 sul mar Adriatico centrale, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Le due scosse non sono state avvertite dalla popolazione essendosi verificate al largo e non ci sono comuni coinvolti sulla terraferma nel raggio di 100 km dall'epicentro.