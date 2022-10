Terremoto in Abruzzo oggi, sabato 22 ottobre 2022: scossa M 2.0 vicino Pescara | Dati INGV

Tutte le scosse di terremoto rilevate dall’INGV oggi, sabato 22 ottobre 2022, nel nostro Paese

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 4.47 di oggi, sabato 22 ottobre 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 al largo della Costa Abruzzese Chieti, ipocentro profondo 60 chilometri ed evento sismico avvenuto a 24 km da Pescara, 28 km da Chieti e 31 km da Montesilvano. La scossa non è stata avvertita dalle popolazioni locali data la scarsa intensità, essendo anche avvenuta in mare, dunque non si registrano feriti né danni a strutture e cose. Si tratta al momento dell’unico terremoto di magnitudo 2.0 o superiore registrato oggi in Italia, seguiranno aggiornamenti.

Le scosse strumentali

Ecco le scosse strumentali più significative avvenute nel nostro Paese nella prima parte di oggi, 22-10-2022. Alle ore 3.48 sisma di magnitudo 1.8 a 8 km da Catanzaro con ipocentro a 38 chilometri di profondità, evento sismico verificatosi a 30 km da Lamezia Terme e 52 km da Crotone. Alle ore 00.12 scossa di magnitudo 1.7 a Fagnano Alto, nell’aquilano, ipocentro profondo 8 km e terremoto avvenuto a 18 km da Teramo e 47 km da Teramo.

La scossa più intensa di ieri

Nella giornata di ieri, venerdì 21 ottobre 2022, la scossa più intensa in Italia è quella di magnitudo 3.4 a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, sisma nettamente avvertito dalle popolazioni locali che però non ha avuto conseguenze. Ipocentro localizzato a 8 chilometri di profondità.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, sabato 22 ottobre 2022, l’INGV non ha registrato scosse di elevata intensità nel mondo. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.