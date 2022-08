Terremoto oggi, 28 agosto 2022, scossa di magnitudo 3.0 avvertita in provincia di Potenza – Dati Ingv

Terremoto in Basilicata oggi, 28 agosto 2022, scossa M 3.0 avvertita in provincia di Potenza

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Basilicata alle ore 11:10 di oggi, domenica 28 agosto 2022. Epicentro a Vietri di Potenza, in provincia di Potenza, ipocentro a 10 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Pochi minuti prima, alle 11:01 sisma M 2.1 sempre nella stessa zona, con ipocentro a 9 km. Vediamo di seguito i comuni coinvolti. Più tardi invece, alle 11:39, sisma M 2.2 a Balvano (PZ), ipocentro a 8 km di profondità.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 2 km da Vietri di Potenza, 4 km da Balvano, 5 km da Salvitelle, 6 km da Caggiano, Romagnano al Monte e Ricigliano, 7 km da Savoia di Lucania, 9 km da Auletta, Sant’Angelo Le Fratte e Pertosa, 10 km da San Gregorio Magno, 11 km da Baragiano, Polla e Buccino, 12 km da Picerno, 14 km da Satriano di Lucania, 15 km da Petina, Muro Lucano e Tito, 16 km da Bella e Sant’Arsenio, 26 km ad ovest di Potenza, 44 km ad est di Battipaglia.

Le altre scosse registrate oggi

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato nel corso della giornata di oggi un’altra scossa di terremoto in Italia. Alle ore 1:10 sisma di magnitudo 2.2 sul canale di Sicilia meridionale, con ipocentro a 3 km di profondità. L’epicentro è avvenuto in mare, non ci sono comuni coinvolti sulla terraferma nel raggio di 20 km. Evento localizzato 60 km a sud ovest di Vittoria, 60 km a sud di Gela, 68 km a sud ovest di Modica, 70 km a sud ovest d Ragusa.

Le scosse di terremoto più intense all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, domenica 28 agosto 2022, l’Ingv non ha registrato nel mondo forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.