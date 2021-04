Terremoto in Basilicata oggi, 29 aprile 2021, scossa M 2.3 in provincia di Potenza – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Basilicata alle ore 2:55 di oggi, giovedì 29 aprile 2021. Epicentro a Lauria, in provincia di Potenza. Ipocentro profondo 16 chilometri. Non sono state registrate repliche di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Vediamo di seguito i comuni più vicini all’epicentro. Leggi anche: Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 a Creta: i dati ufficiali EMSC

I comuni interessati

Il sisma si è verificato ad 8 km da Lauria e Nemoli, 9 km da Lagonegro, 10 km da Rivello, 12 km da Castelsaraceno, Latronico e Trecchina, 14 km da Castelluccio Superiore, 15 km da Castelluccio Inferiore, Moliterno e Sarconi, 18 km da Maratea, 19 km da Carbone, Spinoso, Grumento Nova e Laino Borgo, 59 km a sud di Potenza, 87 km a sud ovest di Matera, 93 km a sud est di Battipaglia, 97 km a nord ovest di Cosenza, 98 km a sud ovest di Altamura. Leggi anche: Forte scossa di terremoto M 4.0 avvertita nel Mediterraneo: tremano intensamente Spagna e nord Africa, dati EMSC del sisma

Ieri sera scossa M 2.3 in Calabria

Alle ore 23:41 di ieri sera, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Calabria, con epicentro in mare, nel distretto sismico costa calabra sud occidentale. Ipocentro profondo 167 km. Evento localizzato 57 km ad ovest di Lamezia Terme, 71 km a sud ovest di Cosenza, 71 km a nord di Messina, 78 km ad ovest di Catanzaro. TERREMOTO MAR ADRIATICO, MELETTI (INGV): RISCHIO DI ALTRE SCOSSE, POSSIBILE TSUNAMI SE…”

