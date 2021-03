Terremoto Mar Adriatico, Meletti (INGV): “Rischio di altre scosse, in caso di magnitudo più alta possibile tsunami”. Ecco tutti i dettagli

Terremoto, intensa sequenza sismica nel Mar Adriatico Centrale

Nella giornata di oggi, sabato 27 marzo 2021, si sta verificando una intensa sequenza sismica nel Mar Adriatico Centrale (MARE). Le scosse più forti sono state registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 14:47 e alle 15:00, rispettivamente di magnitudo 5.2 e 4.1, con ipocentro a 5 e 10 chilometri di profondità. Come si legge su “Ansa.it”, il sisma più intenso è stato avvertito lungo molte zone della costa Adriatica, da Ancona a Foggia, fino ad arrivare alle zone all’interno in Campania e nel Lazio. Nel corso della giornata, poi, si sono verificati altri sismi di magnitudo pari o superiore a 4.0: alle 15:13 di magnitudo 4.1 e ipocentro a 7 km di profondità e alle 15:21 di magnitudo 4.0 e ipocentro a 11 km. Nel pomeriggio e in serata, poi, tra le 15:27 e le 20:46, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato altre 28 scosse di terremoto di magnitudo compresa tra 2.2 e 3.4. FORTE TERREMOTO NEL MAR ADRIATICO: SCOSSA AVVERTITA ANCHE IN ITALIA

Terremoto Mar Adriatico, Maletti (INGV): “Rischio di altre scosse”

Nella giornata di oggi, dunque, è in corso una sequenza sismica nel Mar Adriatico. Il Direttore della Sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Meletti – intervistato da “Fanpage.it” – ha sottolineato come dopo la scossa più forte registrata quest’oggi, vi sono già ste diverse repliche, ma ora “non sappiamo cosa potrà succedere, ci saranno sicuramente altre scosse come spesso accade in questi casi”. Meletti, però, ha aggiunto che non si può sapere se vi sarà o meno un sisma più forte. TERREMOTO, SEQUENZA SISMICA IN CORSO NEL MAR ADRIATICO: I DATI UFFICIALI INGV

Maletti (INGV): “In caso di magnitudo più alta possibile tsunami””

Il Direttore della Sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Meletti – intervistato da “Fanpage.it” – ha spiegato che in caso di sisma di magnitudo ancor più forte “quello che non è successo e che potrebbe avvenire è uno tsunami“. Meletti sottolinea come ogni qualvolta avviene un terremoto in mare si va subito a verificare che non ci siano maremoti e poi in merito alla magnitudo registrata finora aggiunge: “In questo caso la magnitudo è al limite del valore dal quale ci si può aspettare un maremoto“, Meletti, inoltre, ci ha tenuto a precisare come siano molti i fattori che vanno presi in considerazioni e tra questi, ad esempio, vi è profondità. Nella pagina successiva potrete leggere altre informazioni. SCOSSA AL LARGO DELLA SICILIA: I DATI UFFICIALI INGV

