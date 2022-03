Terremoto in Basilicata oggi, domenica 6 marzo 2022: scossa M 2.9 a Potenza | Dati INGV

Intensa scossa di terremoto in Basilicata, avvertita dalla popolazione: tutti i dettagli e cosa è successo

Trema la terra in Basilicata! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 16.51 di oggi, domenica 6 marzo 2022, un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro a 5 km da Potenza, ipocentro profondo 22 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalle popolazioni locali ma non ha provocato vittime, feriti o danni a strutture e cose, solo apprensione tra i cittadini. Esso si è verificato a 64 km da Altamura, 65 km da Cerignola e 66 km da Matera. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Vaglio Basilicata (9 km), Pietragalla (9 km), Avigliano (10 km), Cancellara (10 km), Pignola (12 km) e Brindisi Montagna (10 km), tutti situati in territorio potentino.

Le altre scosse del giorno

L’INGV ha rilevato oggi, 6-3-2022, altre scosse di terremoto in Italia. Alle 19:32 scossa di magnitudo 2.2 sulla Costa Ragusana, ipocentro a 10 km. Alle ore 17.35 sisma di magnitudo 2.1 a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, ipocentro a 59 chilometri di profondità, scossa avvenuta a 34 km da Foligno e 41 km da Perugia. Nel primo pomeriggio, alle ore 13.49, terremoto di magnitudo 2.1 al largo della Costa Siciliana Nord Orientale (Messina), ipocentro profondo 5 chilometri, evento sismico avvenuto a 85 km da Messina e 95 km da Reggio Calabria. In mattinata, alle ore 8.12, sisma di magnitudo 2.8 a Monteleone di Spoleto, in provincia di Perugia, ipocentro a 10 chilometri di profondità, terremoto verificatosi a 33 km da Terni e 42 km da Foligno.

Le scosse strumentali

Rilevate anche diverse scosse strumentali dall’INGV in Italia, ecco le più significative. Alle ore 13.53 sisma di magnitudo 1.8 a Monticiano, in provincia di Siena, ipocentro profondo 4 chilometri. Alle ore 3.13 scossa di magnitudo 1.7 a Crognaleto, in provincia di Teramo, ipocentro a 13 chilometri di profondità. FORTE TERREMOTO M 4.1 AL SUD ITALIA, ECCO DOVE

