Terremoto in Basilicata oggi, 1 giugno 2021: scossa M 2.7 in provincia di Potenza – Dati INGV

Terremoto in Basilicata oggi, martedì 1 giugno 2021: scossa M 2.7 in provincia di Potenza

Trema la terra in Basilicata! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 11.11 di oggi, martedì 1 giugno 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro a Tolve, in provincia di Potenza, ipocentro a 33 chilometri di profondità. Il sisma, avvertito dalle popolazioni locali ma che non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 18 km da Potenza, 49 km da Altamura, 50 km da Matera e 67 km da Andria. Ecco i comuni più vicini all’epicentro del sisma: San Chirico Nuovo (6 km da Tolve), Vaglio Basilicata (8 km), Brindisi Montagna (8 km), Albano di Lucania (9 km) e Trivigno (9 km). SCIAME SISMICO SUI CAMPI FLEGREI, OLTRE 30 SCOSSE NELLA NOTTE: COSA É SUCCESSO

Terremoto oggi, 1 giugno 2021: le altre scosse di giornata

Pochi minuti prima, alle ore 10.57, l’INGV ha registrato anche una scossa di magnitudo 3.2 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 274 chilometri, evento sismico avvenuto a 75 km da Cosenza e 84 km da Lamezia Terme. Nella notte doppia scossa di magnitudo 2.5 e 2.3 a Monopoli, in provincia di Bari, ipocentri tra 10 3 20 chilometri di profondità, eventi sismici avvenuti a 45 km da Bari e 48 km da Taranto. Alle 19:09 sisma M 2.0 a Siena, con ipocentro a 9 km di profondità. Alle 19:58 scossa M 2.0 a Gubbio (PG), ipocentro a 6 km. VIOLENTO TERREMOTO M 6.1, ECCO COSA É SUCCESSO E DOVE

Terremoto lunedì 31 maggio 2021: le scosse in Italia

Nella giornata di ieri, lunedì 31 maggio 2021, l’INGV ha registrato quattro scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata registrata alle ore 2.34, di magnitudo 2.2 al largo del Mar Adriatico Centrale con ipocentro a 10 chilometri di profondità. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione anche perchè non vi sono comuni entro 100 km di distanza dall’epicentro della scossa. In mattinata, alle ore 9.12, scossa di magnitudo 2.1 con epicentro localizzato nella città di Resia, in provincia di Udine, ipocentro a 11 chilometri di profondità, evento sismico verificatosi a 30 km da Udine e 62 km da Pordenone. VULCANO ERUTTA ALL’IMPROVVISO: MORTI, FERITI E DISPERSI, ECCO COSA É SUCCESSO

