Terremoto in Calabria oggi, 4 aprile 2020: scossa M 2.9 nello Stretto di Messina | Dati INGV

Terremoto in Calabria oggi, sabato 4 aprile 2020: scossa M 2.9 nelle Isole Eolie Alle ore 18.37 di oggi, sabato 4 aprile 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una forte scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nello Stretto di Messina (Reggio Calabria-Messina) con ipocentro a 31 chilometri di profondità. Il sisma, avvenuto in mare, si è verificato a 20 km da Reggio Calabria, 31 km da Messina, 57 km da Acireale e 70 km da Catania. I comuni più vicini Ecco le località più vicine all’epicentro, in cui il terremoto è stato avvertito: Motta San Giovanni (8 km dall’epicentro), Roghudi (9 km), Montebello Ionico (10 km), Melito di Porto Salvo (10 km), San Lorenzo (17 km), Bagaladi (17 km) e Condofuri (19 km). Numerose altre scosse in Calabria Sempre oggi l’INGV ha registrato una serie di scosse di terremoto in Calabria, nel distretto sismico costa ionica crotonese, tra le 1:07 e le 9:36 di oggi, sabato 4 aprile 2020. Magnitudo compresa tra 2.0 e 2.4 Richter, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Alle 5:27 la scossa più elevata, di magnitudo 2.4 in Calabria, distretto sismico costa ionica crotonese. Epicentro in mare, a 2 km da Crotone, 15 km da Isola di Capo Rizzuto e Cutro, 16 km da Scandale, 17 km da Rocca di Neto, 19 km da San Mauro Marchesato, 51 km ad est di Catanzaro, 72 km ad est di Lamezia Terme, 80 km ad est di Cosenza.

Terremoto oggi, 4 aprile 2020: scossa nelle Marche Alle ore 9:36 di oggi l‘Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche, epicentro a Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo. Ipocentro a 23 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Santa Vittoria in Matenano, 4 km da Monte San Martino e Monteleone di Fermo, 46 km a nord ovest di Teramo, 64 km ad est di Foligno. Terremoto oggi, 4 aprile 2020: nella notte sisma in mare Alle ore 4:25 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel mar Tirreno meridionale. Epicentro in mare, 84 chilometri a nord ovest della città di Cosenza, in Calabria. Ipocentro a 6 chilometri di profondità.