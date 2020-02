Terremoto in Calabria oggi, domenica 16 febbraio 2020: scossa M 3.0 in provincia di Crotone | Dati ufficiali INGV

Alle ore 7.59 di oggi, inoltre, l’INGV ha rilevato una lieve scossa di magnitudo 2.0 sempre in Calabria ma con epicentro a 1 km da San Pietro di Caridà , in provincia di Reggio Calabria, ipocentro profondo 17 chilometri. Il sisma si è verificato a 54 km da Lamezia Terme, 60 km da Catanzaro e 61 km da Messina.

L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 10.58 di oggi , domenica 16 febbraio 2020, un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Calabria con epicentro a 3 km da Cirò Marina , in provincia di Crotone, ipocentro a 16 chilometri di profondità. Il sisma, avvertito dalla popolazione locale ma che non ha provocato vittime, feriti o altri danni, si è verificato a 34 km da Crotone, 71 km da Catanzaro e 76 km da Cosenza. Nella notte, alle ore 1.45, a Cirò Marina è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 2.9 con ipocentro profondo 19 chilometri.

L’INGV ha rilevato oggi anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Sicilia, alle ore 5.20, con epicentro a 4 km da Castel Di Lucio , in provincia di Messina, ipocentro profondo 8 chilometri. Il lieve sisma si è verificato a 46 km da Caltanissetta,, 75 km da Bagheria, 78 km da Catania e 79 km da Acireale.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica estera di oggi, 16-2-2020, non sono state registrate dall’INGV forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire in diretta gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.