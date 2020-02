Terremoto in Calabria oggi, mercoledì 19 febbraio 2020: scossa M 2.6 in provincia di Vibo Valentia | Dati INGV

Alle ore 8:39 di oggi, inoltre, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in mare, nel distretto Tirreno meridionale . Epicentro al largo, 57 km ad ovest di Lamezia Terme, 66 km a sud ovest di Cosenza, 80 km a nord di Messina, 80 km ad ovest di Catanzaro, 89 km a nord di Reggio Calabria. Nel pomeriggio, alle ore 16.53, nuovo sisma sul Tirreno Meridionale di magnitudo 2.4, ipocentro profondo 99 chilometri. Alle ore 14.45, invece, scossa di magnitudo 2.3 sulle Isole Eolie (Messina), ipocentro a 150 chilometri di profondità: il sisma si è verificato a 62 km da Messina, 73 km da Reggio Calabria e 87 km da Lamezia Terme.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 00.32 di oggi , mercoledì 19 febbraio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Calabria con epicentro a Serra San Bruno , in provincia di Vibo Valentia, ipocentro ad 8 km di profondità. Il sisma si è verificato a 45 km da Catanzaro e 47 km da Lamezia Terme.

L‘Ingv alle ore 00:41 di oggi ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.0 in Friuli-Venezia Giulia, con epicentro a Pulfero , in provincia di Udine. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Pulfero, 6 km da Savogna, 9 km da San Pietro al Natisone, Grimacco e San Leonardo, 10 km da Torreano, Drenchia e Stregna, 26 km a nord est di Udine, 65 km a nord ovest di Trieste, 71 km ad est di Pordenone.

L’Ingv, alle ore 3:00 di oggi. ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Sicilia, con epicentro a Scillato , in provincia di Palermo. Ipocentro a 7 km di profondità.

Le ultime forti scosse di terremoto registrata nel mondo

Nel mondo nel corso della giornata di oggi, mercoledì 19 febbraio 2020, non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiori a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.