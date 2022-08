Terremoto in Calabria oggi, venerdì 5 agosto 2022: scossa M 2.5 Costa Calabra | Dati INGV

Scossa di magnitudo 2.5 al largo della Costa Calabra Sud Occidentale: i dettagli del terremoto e gli altri sismi del giorno

Trema la terra al Sud Italia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 17.53 di oggi, venerdì 5 agosto 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 al largo della Costa Calabra Sud Occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria) con ipocentro profondo 168 chilometri. Il sisma, di discreta intensità ma non avvertito sulla terraferma, si è verificato a 59 km da Messina, 60 km da Lamezia Terme e 67 km da Reggio Calabria. Ecco i comuni più vicini al luogo dell’epicentro: Tropea (16 km), Ricadi (16 km), Drapia (17 km) e Parghelia (18 km).

Le altre scosse del giorno

Alle ore 10.44 di oggi, 5-8-2022, sisma di magnitudo 2.4 con epicentro a Villalonga, in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 10 chilometri, evento sismico verificatosi a 57 km da L’Aquila, 67 km da Tivoli, 72 km da Latina e 73 km da Chieti. Alle ore 7.37 scossa di magnitudo 2.3 a Segusino, in provincia di Treviso, ipocentro a 10 chilometri di profondità, terremoto avvenuto a 38 km da Treviso, 53 km da Pordenone, 55 km da Vicenza, 60 km da Padova e 64 km da Venezia.

Le scosse strumentali

L'INGV ha rilevato in Italia nella giornata odierna una serie di scosse strumentali. Ecco le più significative. Alle ore 11.56 sisma di magnitudo 1.8 a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, ipocentro profondo 7 chilometri, scossa avvenuta a 47 km da Perugia e 59 km da Viterbo. Alle ore 13.51 terremoto di magnitudo 1.8 a Cascia, nel perugino, ipocentro a 10 chilometri di profondità, sisma verificatasi a 37 km da Terni, 38 km da Foligno e 50 km da L'Aquila.

La scossa più intensa registrata nel mondo

Per quanto riguarda l'estero, nella giornata di oggi sono state registrate diverse scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0 della scala Richter. La più intensa, di magnitudo 5.9, è stata registrata alle 6:38 ora italiana nei pressi delle Isole Kermadec, in Nuova Zelanda, con ipocentro a 15 km di profondità.