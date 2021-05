Terremoto in Campania oggi, 19 maggio 2021, scossa M 2.4 in provincia di Caserta – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Campania, alle ore 00:53 di oggi, mercoledì 19 maggio 2021. Epicentro a Falciano del Massico, in provincia di Caserta, ipocentro profondo 69 km. Non sono state registrate repliche di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Vediamo di seguito i comuni interessati. Leggi anche: Terremoto intenso M 3.8 nello Stretto di Gibilterra: i dati ufficiali EMSC

I comuni interessati

La scossa è stata localizzata a 4 km da Falciano del Massico, 5 km da Carinola e Sessa Aurunca, 6 km da Cellole, 10 km da Roccamonfina e Mondragone, 11 km da Francolise, 13 km da Teano, 14 km da Sparanise e Castelforte, 15 km da Santi Cosma e Damiano, 16 km da Conca della Campania, Marzano Appio, Galluccio e Cancello ed Arnone, 34 km a nord ovest di Aversa, 37 km ad ovest di Caserta. TERREMOTO A GUBBIO, SECONDO GLI ESPERTI LA FAGLIA POTREBBE GENERATI FORTI SCOSSE

Ieri sera scosse M 2.3 in Sicilia

Alle ore 19:58 di ieri sera, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Sicilia, con epicentro nel distretto sismico costa siciliana nord orientale, ipocentro a 124 km. Evento localizzato a 20 km da Brolo, Gioiosa Marea, Piraino e Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Alle 18:55 scossa M 2.3 costa siracusana, ipocentro a 10 km di profondità. TERREMOTO MAR ADRIATICO, MELETTI (INGV): RISCHIO DI ALTRE SCOSSE, POSSIBILE TSUNAMI SE…”

CONTINUA A LEGGERE