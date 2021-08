Terremoto in Campania oggi, martedì 3 agosto 2021: scossa M 2.3 in provincia di Benevento – Dati Ingv

Terremoto oggi , scossa in provincia di Benevento nella notte: le altre scosse del 3 agosto 2021

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.3 in Campania alle ore 3:45 con epicentro localizzato nella città di Sassinoro, in provincia di Benevento e ipocentro a 11 chilometri di profondità. La stessa area era stata interessata il giorno prima da altre due scosse di terremoto di M 2.8 e 2.3. L’evento sismico non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato alcun danno a persone o strutture. La scossa è stata localizzata a 28 km a nord-ovest di Benevento, a 40 km a nord-est di Caserta e a 51 km a nord-est di Acerra. Leggi anche TERREMOTO, LE ULTIME SCOSSE REGISTRATE IN ITALIA

Le altre scosse di terremoto di oggi, 3 agosto 2021

L’Ingv ha registrato nella mattinata di oggi, martedì 3 agosto 2021, una scossa di terremoto con epicentro localizzato sul Mar Adriatico Centrale. L’evento sismico di M. 2.0 ha avuto un ipocentro localizzato a 10 km di profondità. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione. Non vi sono comuni italiani entro 100 km dall’epicentro. Non sono state registrate altre scosse di terremoto nella giornata di oggi di magnitudo superiore a 2.0. Seguiranno nuovi aggiornamenti.

Le scosse di terremoto di ieri, lunedì 2 agosto 2021

L’Ingv ha registrato ieri in Italia sette scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. L’evento sismico più intenso è stato registrato a Sassinoro (BN) alle ore 11:58. La scossa di M 2.8 ha avuto un ipocentro a 15 km di profondità ed è state seguita da una replica alle ore 17:50 di M. 2.3 con ipocentro a 11 km. Alle ore 11:21 scossa M. 2.7 a Bisignano (CS), ipocentro a 8 km di profondità. Altre scosse sono state registrate sul Canale di Sicilia meridionale (magnitudo 2.2), ad Arquata del Tronto (magnitudo 2.0), Salsomaggiore Terme (2.2) e Ussita (2.4). Tutte le scosse non sono state avvertite dalla popolazione e non hanno causato danni a persone o strutture.