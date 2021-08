Terremoto in Campania oggi, lunedì 2 agosto 2021: scossa M 2.8 in provincia di Benevento | Dati INGV

Terremoto in Campania oggi, lunedì 2 agosto 2021: scossa M 2.8 in provincia di Benevento

Trema la terra in Campania! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 11.58 di oggi, lunedì 2 agosto 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a Sassinoro, in provincia di Benevento, ipocentro profondo 15 chilometri. Il sisma, avvertito dalle popolazioni locali ma che non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose, ha avuto luogo a 29 km da Benevento, 41 km da Caserta, 51 km da Acerra e 52 km da Avellino. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Morcone (4 km da Sassinoro), Sepino (5 km), Pietraroja (7 km), Santa Croce del Sannio (9 km) e Pontelandolfo (10 km). ALTRA SCOSSA M 2.7 AL SUD ITALIA, ECCO DOVE

Le altre scosse del giorno

L’INGV ha rilevato oggi, 2-8-2021, anche un terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro a Bisignano, nel cosentino, ipocentro profondo 8 chilometri. Il sisma, avvenuto alle ore 11.21, si è verificato a 23 km da Cosenza e 58 km da Lamezia Terme. In mattinata invece, alle 6.43, sisma di magnitudo 2.2 a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, ipocentro a 5 chilometri di profondità, evento sismico avvenuto a 27 km da Parma, 34 km da Piacenza e Cremona. Poco prima, alle ore 5.55, terremoto di magnitudo 2.0 ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro a 11 chilometri di profondità, evento tellurico verificatosi a 41 km da Teramo, 48 km da Foligno e L’Aquila e 52 km da Terni. Alle ore 4.44 sisma di magnitudo 2.2 al largo del Canale di Sicilia Meridionale, ipocentro a 10 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 71 km da Agrigento. TERREMOTO M 2.8 AL CENTRO ITALIA, TUTTI I DETTAGLI

Le scosse strumentali

Ecco le scosse strumentali più significative rilevate finora dall’INGV oggi, 2 agosto 2021. Alle ore 1.52 sisma di magnitudo 1.7 a Gubbio, in provincia di Perugia, ipocentro a 6 chilometri di profondità. Alle ore 5.31 scossa di magnitudo 1.6 a Pieve Torina, nel maceratese, ipocentro profondo 14 chilometri. Alle ore 11.26 evento sismico di magnitudo 1.6 a Sambuca Pistoiese, in Toscana, ipocentro a 10 chilometri di profondità. SCOSSA M 3.9 AL SUD ITALIA, ECCO DOVE

