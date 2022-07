Terremoto nelle Marche oggi, martedì 5 luglio 2022: scossa M 2.5 in provincia di Macerata

Scossa di magnitudo 2.5 nelle Marche, tutti i dettagli sul terremoto e gli altri eventi sismici del giorno

Trema la terra al Centro Italia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 2.37 di oggi, martedì 5 luglio 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 con epicentro a Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, ipocentro a 20 chilometri di profondità. Il sisma ha avuto luogo a 55 km da Foligno, 57 km da Teramo e 59 km da Ancona. Ecco le località più vicine all’epicentro del sisma: San Ginesio (3 km da Sant’Angelo in Pontano), Gualdo (4 km), Ripe San Ginesio (5 km), Penna San Giovanni (7 km) e Colmurano (7 km). Nella notte, alle ore 2.37, sisma di magnitudo 2.1 a Voghiera, in provincia di Ferrara, ipocentro a 9 chilometri di profondità.

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato in Italia nella notte di oggi, 5-7-2022, anche una serie di scosse strumentali. Ecco le più significative. Alle ore 7.12 sisma di magnitudo 1.7 a San Severino Lucano, in provincia di Potenza, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Alle ore 4.08 scossa di magnitudo 1.4 a Lemie, nel torinese, ipocentro profondo 14 chilometri e alle ore 4.46 terremoto di magnitudo 1.4 a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, ipocentro situato a 11 chilometri di profondità.

La scossa più intensa di ieri

La scossa più intensa registrata in Italia nella giornata di ieri, lunedì 4 luglio 2022, è quella di magnitudo 3.6 al largo del Mar Tirreno Meridionale (ore 6.18), ipocentro profondo 308 chilometri e sisma avvenuto ad oltre 20 chilometri dal suolo italiano (a Nord della Sicilia). A seguire, alle ore 12.50, terremoto di magnitudo 3.0 a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, ipocentro a 3 chilometri di profondità.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata odierna non sono state registrate scosse di terremoto di magnitudo superiore a 6.0. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e all’estero.