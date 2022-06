Terremoto in Friuli-Venezia Giulia oggi, sabato 11 giugno 2022: scossa M 2.2 in provincia di Udine | Dati INGV

Scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Friuli-Venezia Giulia, tutti i dettagli del sisma e il luogo dell’epicentro

Trema la terra in Friuli-Venezia Giulia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 12.13 di oggi, sabato 11 giugno 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a Verzegnis, in provincia di Udine, ipocentro profondo 11 chilometri. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali, ha avuto luogo a 42 km da Udine e 56 km da Pordenone. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Tolmezzo (2 km da Verzegnis), Lauco (5 km), Villa Santina (5 km), Cavazzo Carnico (6 km) e Zuglio (7 km). Si tratta al momento dell’unca scossa di magnitudo 2.0 o superiore rilevata oggi in Italia, seguiranno aggiornamenti.

Le scosse strumentali

L’INGV ha registrato nella prima parte di oggi, sabato 11 giugno 2022, anche una serie di scosse strumentali in Italia. Ecco le pià significative. Alle ore 10.09 sisma di magnitudo 1.7 nella Costa Siracusana (Siracusa), ipocentro profondo 30 chilometri. Alle ore 3.24 scossa di magnitudo 1.7 a Falcone, nel messinese, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Alle ore 10.13 terremoto di magnitudo 1.5 ad Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 11 chilometri.

La scossa più intensa di ieri

Nella giornata di ieri, sabato 11 giugno 2022, la scossa di terremoto più intensa rilevata in Italia è quella di magnitudo 3.3 ad Acquaviva Picena (in provincia di Ascoli Piceno) con ipocentro profondo 21 chilometri, evento sismico verificatosi a 34 km da Teramo, 57 km da Montesilvano e 65 km da Pescara. Questa scossa fa parte dello sciame sismico che da qualche giorno si sta verificando nella Costa Marchigiana Picena, al largo tra Abruzzo e Marche,

CONTINUA A LEGGERE

La situazione all’estero

Per quanto riguarda l’estero l’Ingv non ha registrato oggi, 11-6-2022, scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it e per ricevere gli ultimi aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.