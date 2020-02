Terremoto in Italia oggi, 14 febbraio 2020, il riepilogo delle scosse registrate – Dati Ingv

L’Ingv ha registrato alcuni eventi sismici strumentali nel corso della mattinata e della notte di oggi: alle ore 5:46 sisma strumentale M 1.7 costa siciliana nord orientale, con ipocentro a 115 chilometri di profondità. Epicentro in mare, a 20 km da Spadafora, in provincia di Messina, 20 km da Venetico e 20 km da Villafranca Tirrena. Le altre scosse strumentali registrate sono state tutte di magnitudo inferiore a 1.4.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica estera di oggi, 14-2-2020, non sono state registrate dall’Ingv forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire in diretta gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.