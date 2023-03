Terremoto in Italia oggi, domenica 5 marzo 2023: le scosse rilevate dall’INGV

Le scosse di terremoto in Italia rilevate dall’INGV oggi, domenica 5 marzo 2023

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato in Italia nella giornata di oggi, domenica 5 marzo 2023, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a Borgo di Val Taro, in provincia di Parma, ipocentro profondo 63 chilometri, evento sismico avvenuto a 40 km da La Spezia, 47 km da Carrara e 53 km da Massa. Ecco i comuni più vicini al luogo della scossa: Pontremoli (10 km da Borgo di Val Taro), Valmozzola (12 km), Berceto (12 km), Albareto (12 km), Zeri (14 km) e Compiano (15 km). In serata, alle ore 19.38, terremoto di magnitudo 2.2 sulla Costa Calabra Sud Orientale (Reggio Calabria), ipocentro a 25 chilometri di profondità.

Le scosse strumentali

Diverse, invece, le scosse strumentali rilevate in data odierna nel nostro Paese: ecco le più significative. Alle ore 13.47 sisma di magnitudo 1.9 al largo della Costa Calabra Sud Occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria), ipocentro profondo 165 km. Alle ore 6.57 scossa di magnitudo 1.7 a Castel San Lorenzo, nel salernitano, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Alle ore 18.49 terremoto di magnitudo 1.4 a Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro profondo 29 chilometri.

La scossa più intensa di ieri

La scossa di terremoto più intensa rilevata ieri, 5-2-2023, è quella di magnitudo 2.6 con epicentro nella zona dei Campi Flegrei (nel napoletano), ipocentro profondo 3 chilometri; il sisma è stato avvertito dai residenti e si è verificato precisamente a 4 km da Pozzuoli, 11 km da Napoli, 17 km da Aversa e 32 km da Caserta.

