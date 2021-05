Terremoto in Italia oggi, mercoledì 19 maggio 2021: le scosse più importanti | Dati INGV

Terremoto in Italia oggi, mercoledì 19 maggio 2021: le scosse più importanti

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato in Italia oggi, mercoledì 19 maggio 2021, una sola scossa di terremoto di magnitudo 2.0 o superiore: si tratta del sisma M 2.2 avvenuto alle ore 11.35 al largo del Mar Tirreno Meridionale con ipocentro profondo 10 chilometri, verificatosi a 52 km da Trapani, 77 km da Marsala, 83 km da Palermo, 93 km da Mazara del Vallo e 97 km da Bagheria. La scossa non è stata avvertita sul territorio italiano.

Terremoto oggi, 19 maggio 2021: le scosse strumentali

L'INGV ha rilevato in Italia, in queste 24 ore, anche una serie di scosse strumentali. Ecco le più importanti. Alle ore 9.12 sisma di magnitudo 1.7 a Montefalco, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 25 chilometri, evento sismico avvenuto a 5 km da Foligno e 33 km da Perugia. Più tardi e sempre nel perugino, alle ore 12.42, scossa di magnitudo 1.7 a Gubbio con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Alle ore 11.36 invece scossa di magnitudo 1.6 Fosciandora, in provincia di Lucca, ipocentro profondo 14 chilometri, evento tellurico verificatosi a 34 km da Massa, 35 km da Lucca e 36 km da Carrara.

Ieri sera scosse M 2.3 in Sicilia

Alle ore 19:58 di ieri, martedì 18 maggio 2021, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Sicilia, con epicentro nel distretto sismico costa siciliana nord orientale, ipocentro a 124 km. Evento localizzato a 20 km da Brolo, Gioiosa Marea, Piraino e Capo d'Orlando, in provincia di Messina. Alle 18:55, inoltre, scossa M 2.3 costa siracusana, ipocentro a 10 km di profondità.

