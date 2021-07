Terremoto in Italia oggi, sabato 24 luglio 2021: scossa M 3.9 sul Mar Tirreno Meridionale | Dati INGV

Terremoto in Italia oggi, sabato 24 luglio 2021: scossa M 3.9 Mar Tirreno Meridionale

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 00.52 di oggi, sabato 24 luglio 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 272 chilometri. Il sisma è avvenuto all’altezza della Calabria e si è verificato a 58 km da Cosenza e 77 km da Lamezia Terme. Poco prima, alle ore 00.10, sisma di magnitudo 00.10 sisma di magnitudo 2.0 con epicentro a Troina, in provincia di Enna, ipocentro profondo 11 chilometri, evento sismico verificatosi a 51 km da Catania e Acireale, 60 km da Caltanissetta e 86 km da Gela. INTENSA SCOSSA M 3.5 AL CENTRO ITALIA, ECCO DOVE

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato oggi, 24-7-2021, anche alcune scosse strumentali, ecco le più significative. Alle ore 6.00 sisma di magnitudo 1.7 a Chiusdino, in provincia di Siena, ipocentro profondo 10 chilometri, evento sismico avvenuto a 28 km da Siena, 47 km da Grosseto e 68 km da Firenze. Alle ore 00.47 scossa di magnitudo 1.4 a Cassaro, in provincia di Siracusa, ipocentro a 11 chilometri di profondità, evento sismico avvenuto a 28 km da Siracusa e 29 km da Ragusa. TERREMOTO M 3.1 AL SUD ITALIA, TUTTI I DETTAGLI

Terremoto in Piemonte sabato 24 luglio 2021: scossa M 2.1 a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo

Trema la terra in Piemonte! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 18.34 di venerdì 23 luglio 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 con epicentro a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, ipocentro profondo 11 chilometri. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 34 km da Moncalieri, 35 km da Cuneo e 42 km da Torino. Ecco i comuni situati nei pressi dell’epicentro, tutti in provincia di Cuneo: Monasterolo di Savigliano (3 km), Ruffia (5 km), Cavallerleone (5 km) e Savigliano (5 km). SCOSSA M 3.4 SULLE COSTE ITALIANE, ECCO DOVE

