Terremoto oggi, giovedì 22 luglio 2021: scossa M 3.5 in Umbria. Epicentro in provincia di Perugia – Dati INGV

Terremoto oggi, scossa M 3.5 in provincia di Perugia

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto nel centro Italia nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 luglio 2021: la prima, di magnitudo 3.5, è stata localizzata alle 16:06 a Massa Martana, in provincia di Perugia, con ipocentro a 8 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell'epicentro troviamo Acquasparta (TR) e Giano dell'Umbria. Il sisma è stato avvertito nei pressi dell'epicentro, ma non si segnalano danni a cose o persone. A seguire repliche di magnitudo 2.8 e magnitudo 2.0.

Nel pomeriggio scossa di terremoto M 3.0 in provincia di Isernia

Poco dopo, sempre nel pomeriggio, una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata in Molise: il sisma, registrato alle 16:16, è stato localizzato a Capracotta, in provincia di Isernia, con ipocentro a 21 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell'epicentro troviamo Castel del Giudice, Ateleta (AQ), San Pietro Avellana, Vastogirardi, Sant'Angelo del Pesco, Pescopennataro e Gamberale (CH).

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Non sono state registrate altre scosse di terremoto di magnitudo uguale o superiore a 2.0 della scala Richter nella mattinata e nel pomeriggio odierni in Italia. Numerose, invece, le scosse di magnitudo inferiore, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti: le più intense, di magnitudo 1.7, sono state registrate alle 9:23 a Gualdo Tadino e alle 11:32 a Massa Martana, entrambe in provincia di Perugia.