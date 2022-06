Terremoto in Italia oggi, venerdì 10 giugno 2022: le scosse di giornata | Dati INGV

Tutte le scosse di terremoto in Italia della giornata di oggi, venerdì 10 giugno 2022

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato in Italia nella giornata di oggi, venerdì 10 giugno 2022, una serie di scosse di terremoto di magnitudo 2.0 o superiore. La più intensa è quella di M 3.3 delle ore 11.27 con epicentro ad Acquaviva Picena, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 21 chilometri, evento sismico avvenuto a 34 km da Teramo, 57 km da Montesilvano, 65 km da Pescara e 75 km da L’Aquila. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Ripatransone (5 km da Acquaviva Picena), Monteprandone (5 km), Grottammare (7 km), Monsampolo del Tronto (7 km) e San Benedetto del Tronto (7 km).

Le altre scosse del giorno

Sciame sismico al largo della Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) con picco magnitudo 2.4 e ipocentro profondo 34 chilometri, eventi tellurici avvenuti a 53 km da Teramo, 59 km da Montesilvano, 65 km da Pescara e 77 km da Chieti. Alle ore 8.43 sisma di magnitudo 2.0 ad Alvito, in provincia di Frosinone, ipocentro profondo 7 chilometri. Alle ore 5.06 scossa di magnitudo 2.8 nel Mar Adriatico Centrale, ipocentro a 11 chilometri di profondità. Alle ore 2.41 terremoto di magnitudo 2.1 a Demonte, in provincia di Cuneo, ipocentro profondo 14 chilometri.

Le scosse strumentali

L’INGV ha registrato in Italia nella giornata di oggi, 10-6-2022, anche una serie di scosse strumentali. Ecco le più significative. Alle ore 3.25 scossa di magnitudo 1.8 a Siracusa, ipocentro profondo 23 chilometri. Alle ore 10.33 sisma di magnitudo 1.8 al largo dello Stretto di Messina (Reggio Calabria, Messina), ipocentro a 12 chilometri di profondità. Alle ore 20.11 scossa di magnitudo 1.8 a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, ipocentro profondo 27 chilometri.

La situazione all’estero

Per quanto riguarda l'estero l'Ingv non ha registrato oggi, 10-6-2022, forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0.