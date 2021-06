Terremoto oggi, mercoledì 23 giugno 2021: scossa nettamente avvertita in provincia di La Spezia – Dati INGV

Terremoto in Liguria oggi, mercoledì 23 giugno 2021: scossa M 2.5 a Calice al Cornoviglio, in provincia di La Spezia

Trema la terra in Liguria! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 17.30 di oggi, mercoledì 23 giugno 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 a Calice al Cornoviglio, in provincia di La Spezia, con ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma, lievemente avvertito dalle popolazioni locali e che non ha provocato vittime né feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 17 km da La Spezia, 29 km da Carrara, 35 km da Massa, 55 km da Viareggio e 71 km da Lucca. Poco prima, alle ore 16.15, sisma di magnitudo 2.0 a Maletto, in provincia di Catania, ipocentro profondo 24 chilometri. Alle 19:03, una scossa di magnitudo 2.9 è stata registrata a Sora, in provincia di Frosinone, con ipocentro a 15 km di profondità. Vediamo i comuni più vicini all’epicentro del sisma ligure. ETNA IL FIANCO ORIENTALE STA SCIVOLANDO VERSO EST: ECCO COSA SUCCEDE

I comuni nei pressi dell’epicentro

Ecco i comuni situati nei pressi di Calice al Cornoviglio, epicentro del terremoto: Rocchetta di Vara (6 km), Zignago (7 km), Beverino (9 km), Brugnato (9 km), Mulazzo (9 km), Bolano (9 km), Borghetto di Vara (10 km), Tresana (10 km), Villafranca in Lunigiana (10 km), Podenzana (11 km) e Follo (11 km). FORTE SCOSSA M 5.2, ECCO DOVE É SUCCESSO

Terremoto oggi, 23 giugno 2021: le scosse strumentali in Italia

L’INGV ha anche rilevato in Italia nella giornata di oggi, 23-6-2021, una serie di scosse strumentali. Vediamo le più significative. Alle ore 15.22 sisma di magnitudo 1.9 a Longobucco, nel cosentino, ipocentro profondo 35 chilometri. Poco prima, alle ore 14.22, altra scossa di magnitudo 1.9 ma con epicentro a Belvedere di Spinello, in provincia di Crotone, ipocentro profondo 35 chilometri. In mattinata, alle ore 8.09, terremoto di magnitudo 1.7 a Cascia, in provincia di Perugia, ipocentro situato a 11 chilometri di profondità. SCIAME SISMICO CON OLTRE 30 SCOSSE NELLA NOTTE: ECCO DOVE

CONTINUA A LEGGERE