Terremoto in Lombardia oggi, martedì 12 ottobre 2021: scossa M 3.0 in provincia di Pavia | Dati INGV

Terremoto in Lombaria oggi, martedì 12 ottobre 2021: scossa in nottata di M 3.0 registrata a Bascapè (PV)

Intensa scossa di terremoto rilevata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella nottata di oggi, martedì 12 ottobre 2021. L'evento sismico di magnitudo 3.0 è stato registrato alle ore 01:18 con epicentro localizzato nella città di Bascapè, in provincia di Pavia. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 35 km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione ma non ha causato danni a persone o strutture. L'evento sismico è stato localizzato a 18 km a nord-est di Pavia, a 19 km a sud-est di Milano, a 24 km a sud di Sesto San Giovanni, a 30 km a sud di Monza. Non sono state registrate altre scosse nella nottata di oggi.

Le scosse di terremoto di ieri, lunedì 11 ottobre 2021

Nella giornata di ieri, lunedì 11 ottobre 2021, l’Ingv ha registrato tre scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa, in ordine cronologico, è stata registrata alle ore 8.42, di magnitudo 2.2 con epicentro a Rose, in provincia di Cosenza, ipocentro a 11 chilometri di profondità. La scossa è stata localizzata a 16 km da Cosenza, 49 km da Lamezia Terme, 59 km da Catanzaro e 75 km da Crotone. Alle ore 13.33 registrato sisma di magnitudo 3.4 a Campomaggiore (in provincia di Potenza) con ipocentro profondo 36 chilometri. Il terremoto è stato avvertito dalle popolazioni locali ma non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose.

Scossa in Campania in serata

Nella serata di ieri, lunedì 11 ottobre 2021, registrata una scossa di terremoto con epicentro localizzato a Mugnano del Cardinale, in provincia di Potenza. L'evento sismico di magnitudo 2.0 ha avuto un ipocentro localizzato a 9 km di profondità. Data la tenuità della magnitudo, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato alcun danno a persone o strutture. Non sono state registrate altre scosse nella giornata di ieri.

